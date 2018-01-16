Ağrı’da 212 kilo eroin ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AGRI'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 212 kilogram eroin ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki gün önce Doğubeyazıt ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Doğubayazıt ilçesinin Kargakonmaz köyü bölgesinde düzenlendiği operasyonda arazide saklı vaziyette 212 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri hakkında bilgi verilmezken, Ağrı Valiliği'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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