Ağrı’da 60 kilogram eroin yakalandı

Ağrı merkezde durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 69 paket halinde 60 kilo 106 gram eroin maddesi ele geçirilirken, tır sürücüsü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce il merkezimizde durdurulan bir tırda Narkotik Arama Köpeğinin tepki vermesi sonucu yapılan aramada zula olarak tabir edilen yerden toplamda 69 paket halinde 60 kilo 106 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan tır sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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