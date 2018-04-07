Ağrı’da 70 kilogram eroin yakalandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yiğityatağı Köyü kırsalında yapılan aramada arazide saklanmış 71 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca; yapılan istibari çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt İlçesi Yiğityatağı köyü bölgesinde araziye gömülü vaziyette 71,400 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir” denildi.