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Ağrı’da 70 kilogram eroin yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yiğityatağı Köyü kırsalında yapılan aramada arazide saklanmış 71 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca; yapılan istibari çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt İlçesi Yiğityatağı köyü bölgesinde araziye gömülü vaziyette 71,400 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

Ağrı’da 70 kilogram eroin yakalandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yiğityatağı Köyü kırsalında yapılan aramada arazide saklanmış 71 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca; yapılan istibari çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt İlçesi Yiğityatağı köyü bölgesinde araziye gömülü vaziyette 71,400 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

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