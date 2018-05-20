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Ağrı'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 15:52 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.
Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi. Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı. Yaralı er, hastaneye kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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