Ağrı'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.
Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi. Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı. Yaralı er, hastaneye kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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