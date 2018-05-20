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Ağrı'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 şehit (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

YARALI ASKER DE ŞEHİT OLDU Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ağır yaralanan er de kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

YARALI ASKER DE ŞEHİT OLDU
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ağır yaralanan er de kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Şehit sayısı 2'ye çıkarken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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