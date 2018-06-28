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Ağrı'da bir kayıp çocuk daha; 13 yaşındaki Serhat aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Bezirhane köyünde kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir (4), 14 gündür aranırken, Doğubayazıt ilçesinde de bir çocuğun kaybolduğu ihbarı alındı.

Ağrı'da bir kayıp çocuk daha; 13 yaşındaki Serhat aranıyor

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Bezirhane köyünde kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir (4), 14 gündür aranırken, Doğubayazıt ilçesinde de bir çocuğun kaybolduğu ihbarı alındı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldığı öne sürülen Serhat Eraslan'ın (13) bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde, Serhat Eraslan'ın, Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, ilçe merkezindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Öte yandan Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmaları 14 gündür sürdürülüyor.

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