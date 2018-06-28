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Ağrı'da bir kayıp çocuk daha; 15 yaşındaki Serhat aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

SERHAT BULUNDU Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Serhat Eraslan'ın bulunduğunu açıkladı.

SERHAT BULUNDU
Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Serhat Eraslan'ın bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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