Ağrı’da doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan PKK’lı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nca 11 Nisan günü ’Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16’ operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK’lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.