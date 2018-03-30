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Ağrı'da doluda 4 araç şarampole yuvarlandı, başkan yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil şarampole yuvarlandı.

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ve 6 kişi, hastanelerde tedaviye alındı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Eleşkirt- Ağrı karayolu Uzunyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Nevruz bayramı tatili için geldikleri Türkiye'den konvoy halinde ülkelerine dönen İran plakalı 3 otomobil, dolu yağışı sırasında sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 İranlı, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İranlılar'ın yaptığı kazadan 10 dakika sonra Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da içinde bulunduğu Ergin Sarı yönetimindeki makam aracı, Ağrı'dan Eleşkirt'e gelirken Ergözü köyü mevkisinde şarampole uçtu. Kazada, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ve koruması hafif yaralandı. Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Sarı ve koruması, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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