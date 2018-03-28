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Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:52 | Son Güncelleme

Ağrı’da düzenlenen operasyonda 38 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 26-27 Mart günleri 3 ayrı araçtan toplamda 38 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da düzenlenen operasyonda 38 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 26-27 Mart günleri 3 ayrı araçtan toplamda 38 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 3 şahsa adli işlem yapılırken suçta kullanılan araçlara adli makamlarca el konulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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