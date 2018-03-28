Ağrı'da kadın korucular yemin etti

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde göreve başlayacak olan 20 kadın güvenlik korucusu, yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde güvenlik korucusu olarak görev yapacak olan 20 kadın, silahlı ve teçhizatlı, iki haftalık zorunlu eğitime tabi tutuldu. Hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayan kadın korucular için yemin töreni düzenlendi. Törene Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve güvenlik korucularının aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından güvenlik korucuları yemin ederek görevlerine başladı.

Yemin töreninde konuşan Vali Elban, korucuların kutsal bir göreve atıldıklarını söyledi. Elban, "Kendileri şu andan itibaren artık kahraman güvenlik güçlerimizin bir neferi oldular. Bundan sonra vatanın bölünmez bütünlüğü, insanımızın güvenliği, huzur ve refahı için görev yapmaya talipli oldular. Bu görevi laikiyle yapacaklarından hiç şüphem yok. Bu kardeşlerimizin sadece güvenlik korucusu olarak kalmayacaklarını, kısa bir süre de jandarma teşkilatımız içerisinde farklı görevlere geleceklerini tahmin ediyorum. Dolayısıyla sizden isteğim bu görevimize sımsıkı sahip çıkıp, hiçbir zaman çalışma azminizi ve gücünüzü yitirmemenizdir. Görevinizde başarılar dilerken, Rabbim sizi ve bu ülke için görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin" dedi.

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