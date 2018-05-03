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Ağrı'da kaza: 3'ü çocuk, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da kaza: 3'ü çocuk, 5 yaralı

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Topçatan köyü mevkiinde meydana geldi. Gürbulak Sınır Kapısı yönünden Doğubayazıt’a seyir halinde olan 04 D 6201 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Maşallah Bildin’in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Maşallah Bildin (45), eşi Güneş Bildin (29) ile çocukları Mustafa Bildin (2), Seda Bildin (7) ve Kader Bildin (10) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Ağrı'da kaza: 3'ü çocuk, 5 yaralıAğrı'da kaza: 3'ü çocuk, 5 yaralıAğrı'da kaza: 3'ü çocuk, 5 yaralıAğrı'da kaza: 3'ü çocuk, 5 yaralı

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