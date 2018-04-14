Ağrı’da kaza yapan tırdan 2 milyonluk uyuşturucu çıktı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kişinin öldüğü tır kazasında yapılan incelemeler sonucunda tır kupasında piyasa değeri 2 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Doğubayazıt-Çaldıran yolu 25. kilometresinde Somkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran vatandaşı Mikail Askar’ın kullandığı 25 D 36910 plakalı tır, havanın yağmurlu olması nedeniyle kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Mikail Askar ve yanında bulunan bir kişi tırda sıkışarak feci şekilde can verirken, binlerce kitap etrafa saçıldı. Valilikten yapılan açıklamada kaza sonrası güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında tırın kupa kısmında şüpheli paketlerin görülmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararının ardından tırda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen olan 66 bin 562 adet captagon hap ve 6 bin 400 dolar ele geçirildiği bildirildi.

Olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği kaydedildi.