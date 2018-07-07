Ağrı'da kazaen el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Kozluk Karakolu'nda, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir uzman çavuş şehit oldu, iki uzman çavuş ise yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Küçük Ağrı Dağı bölgesi Türkiye-İran sınırındaki Kozluk Karakolu'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Semih Korkut (26), sandıktan el bombasını çıkarırken kazaen patladı. El bombasının patlaması sonucu Semih Korkut ile birlikte 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih Korkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Korkut'un cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Korkut'un cenazesi, otopsi sonrası düzenlenecek törenin ardından İstanbul'a gönderilecek.
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