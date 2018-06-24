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Ağrı'da kendisini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız'a yasal işlem

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

AĞRI Valiliği'nce Cumaçay köyü bölgesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız uyruklunun ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü duyuruldu.

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI Valiliği'nce Cumaçay köyü bölgesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız uyruklunun ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü duyuruldu. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe Cumaçay köyü bölgesinde Fransız uyruklu 3 kişinin AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıttıklarının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Cumaçay köyü bölgesinde 3 Fransız uyruklunun, AGİT/OSCE listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve seçmenlerle seçimle ilgili görüşme yaptıkları bilgisinin alındığı belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu kişilerin ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildiği bildirildi. Öte yandan AGİT üyesi oldukları iddia edilen 1'i erkek 3 kişinin, sabah Gazi Mahallesi'ndeki Şehit Hikmet Koman İlköğretim Okulu'nda sandık başında oy kullananları denetlediği belirlendi.

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