HABER

Ağrı’da okul müdürüne bıçaklı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Patnos ilçesinde okul müdürü uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Patnos Aktepe Yatılı Bölge Okulu içerisinde meydana geldi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde okul müdürü uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Patnos Aktepe Yatılı Bölge Okulu içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Yusuf Vural (29) okul içerisinde öğrencisinin ağabeyi M.A. tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu merdivenden yuvarlanıp bayılan Yusuf Vural, ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yusuf Vural’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay sonrası kaçan saldırgan M.A. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. M.A’nın ilk ifadesinde okul müdürü Yusuf Vural’ı kardeşine tokat attığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.