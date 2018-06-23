Ağrı'da PKK operasyonunda 12 tutuklama

Servet ARSLAN/ AĞRI,(DHA)- AĞRI'da PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu ve propagandasını yaptığı iddiasıyla 12 kişi tutuklandı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olan, terör propagandası yapan ve terör örgütü adına işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik Haziran ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 43 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan 43 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla, 11 şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Yapılan operasyonlarda 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildi.
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