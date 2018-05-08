HABER

Ağrı'da PKK operasyonunda 4 memur tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü belediye çalışanı 4 memur tutuklandı.

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü belediye çalışanı 4 memur tutuklandı.
Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda Patnos Belediyesi'nde çalışan Ş.Y., F.T., E.Y. ile İlçe Özel İdaresi'nde görevli B.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Ş.Y.,F.T.,E.Y. ve B.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından tutuklandı. 4 memur, Patnos L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındıSibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı
Kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkatKritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Trump'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdiTrump'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.