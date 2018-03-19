Ağrı’da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik 19.03.2018 tarihinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlar sonucunda şahıslarla birlikte 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel notlar, terör örgütünü sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirilmiştir. Şahısların İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri devam etmektedir” denildi.
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