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Ağrı’da şehidin evine Türk bayrağı asıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Göksel Koç’un eşine ve annesine acı haber verilerek, evine Türk bayrağı asıldı.Doğubayazıt ilçesine bağlı Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Güngören köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Ispartalı Uzman Çavuş Göksel Koç şehit olmuştu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Göksel Koç’un eşine ve annesine acı haber verilerek, evine Türk bayrağı asıldı.
Doğubayazıt ilçesine bağlı Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Güngören köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Ispartalı Uzman Çavuş Göksel Koç şehit olmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin Ağrı Fırat Mahallesi’ndeki evinde eşine ve misafirliğe gelen annesine acı haber verildi. Haberi alan şehidin arkadaşları, yakınları ve komşularının akın ettiği eve Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Göksel Koç’un cenazesinin gece Ahmed-i Hani Havalimanı’nda düzenlenecek törenle memleketi Isparta’ya gönderileceği öğrenildi.

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