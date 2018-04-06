Ağrı’da şehit olan Uzman Çavuş Koç’un kanı yerde kalmadı

Ağrı’da eylem hazırlığı içerisinde olan ve Uzman Çavuş Göksel Koç’un şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca; Ağrı Dağı bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında 6 Nisan 2018 tarihinde Saat 21.00 sıralarında sınır birliklerine ve vatandaşlara karşı eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 12 Mart 2018 tarihinde Uzman Çavuş Göksel Koç’un şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren 3 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir” denildi.