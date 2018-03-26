Ağrı’da su vanaları çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Ağrı merkeze bağlı Aşkale Köyü’nde sulama kanallarına ait vanaları çalan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilere ait araç içerisinde yapılan aramada 23 sulama kanalı vanası ile 20 vana bağlantı borusu ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda dün gece saat 20.30 sıralarında Aşkale Köyü’ne operasyon düzenledi. Operasyonda İŞTAY / GÖÇAY Ağrı sulama projesi kapsamındaki sulama kanallarına ait vanaları çalan 2 suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı ticari takside yapılan arama aramada 23 sulama kanalı vanası, 20 vana bağlantı borusu ve 1 balyoz ele geçirildi.