Ağrı’da terör örgütünün sığınakları imha edildi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütüne ait sığınaklar imha edildi. İmha edilen bir sığınakta bomba yapımında kullanılan 450 kilogram amonyum nitrat gübre ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eleşkirt-Hankoyu köyü Delikayalar mevkiinde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandıkları sığınaklar tespit edilerek imha edildi. İmha edilen sığınaklarda, bomba yapımında kullanılan 450 kilogram amonyum nitrat gübrenin yanısıra 40 litre benzin, 150 kilo un, 72 litre sıvı yağ, 25 kilo salça, 60 kilo makarna, 40 kilo toz şeker, 15 kilo pirinç, 60 kilo kuru fasulye, 20 adet konserve, 75 kilo tuz, 5 kilo kuruyemiş, 15 kilo çay ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.