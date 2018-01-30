HABER

Ağrı'da terör propagandasına 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 19:03 | Son Güncelleme

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos, ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Patnos'da Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan 8 kişinin evine operasyon yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonda M.M., B.B., F.B., K.Ç., T.O., O.K., C.B. ve M.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Son dakika! Van-Hakkari karayolunda feci kaza

Son dakika! Van-Hakkari karayolunda feci kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.