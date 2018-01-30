Ağrı'da terör propagandasına 8 gözaltı

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos, ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Patnos'da Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan 8 kişinin evine operasyon yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonda M.M., B.B., F.B., K.Ç., T.O., O.K., C.B. ve M.T. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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