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Ağrı'da terör propagandasına 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 19:09 | Son Güncelleme

Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli tutuklandı.

Patnos'da Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan 8 kişinin evine operasyon yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonda M.M., B.B., F.B., K.Ç., T.O., O.K., C.B. ve M.T. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan 8 kişi, Patnos L Tipi Cezaevine konuldu.

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