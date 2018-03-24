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Ağrı’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Ağrı’da İran plakalı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza 08.30 sıralarında Yoncalı Köyü yakınlarında Ağrı’nın girişinde meydana geldi.

Ağrı’da trafik kazası: 3 yaralı

Ağrı’da İran plakalı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza 08.30 sıralarında Yoncalı Köyü yakınlarında Ağrı’nın girişinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen İran plakalı otomobil ile traktör aynı şeritte seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir şekilde çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağrı’da trafik kazası: 3 yaralı

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