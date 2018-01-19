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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli olarak kentin 2 ilçesi ile İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, 41 kilo 470 gram eroin ele geçirildi, sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokakta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 3 ay süren teknik takip sonucunda Ağrı merkezli, Doğubayazıt ve Patnos ilçeleri ile İzmir'de geçen 13 Ocak'ta 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 41 kilo 470 gram eroin, 3 kilo 967 gram esrar, 131 kilo 55 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 6 bin 230 lira, 1 tabanca, bu silaha ait 23 fişek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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