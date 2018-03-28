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Ağrı’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 321 gram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Doğubayazıt ilçesinde narkotik madde ile ilgili istihbarat alınması üzerine harekete geçti.

Ağrı’da uyuşturucu operasyonu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 321 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Doğubayazıt ilçesinde narkotik madde ile ilgili istihbarat alınması üzerine harekete geçti. İlçede belirtilen mevkide yapılan aramalarda 8 parça halinde toplamda 8 kilo 321 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ettiği bildirildi.

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