HABER

Ağrı’daki şehitlerin kanı yerde kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ağrı’da 2 askerin şehit olduğu Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 2 terörist yakalandı.Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Ağrı’da 2 askerin şehit olduğu Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 2 terörist yakalandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede sürdürülen operasyonda son 11 gün içerisinde 1’i sağ olmak üzere toplam 16 terörist yakalandı.
Önceki gün çıkan sıcak temasta Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komando ekipleri ve hava destekli operasyonda dün 8 PKK’lıyı, bugün ise sabah saatlerinde 2 teröristi daha öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İran sınırından Küçük Ağrı Dağı bölgesine sızmaya çalışan PKK’nın sözde Ağrı Dağı bölge sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunanların da olduğu öğrenildi.

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.