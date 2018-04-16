Ağrı’daki şehitlerin kanı yerde kalmadı

Ağrı’da 2 askerin şehit olduğu Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 2 terörist yakalandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede sürdürülen operasyonda son 11 gün içerisinde 1’i sağ olmak üzere toplam 16 terörist yakalandı.
Önceki gün çıkan sıcak temasta Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komando ekipleri ve hava destekli operasyonda dün 8 PKK’lıyı, bugün ise sabah saatlerinde 2 teröristi daha öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İran sınırından Küçük Ağrı Dağı bölgesine sızmaya çalışan PKK’nın sözde Ağrı Dağı bölge sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunanların da olduğu öğrenildi.
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