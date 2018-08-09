Ağrı'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ AĞRI'YA GETİRİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Melahat-Nizamettin Güç çiftinin tek oğlu olan Sözleşmeli Er Ömer Güç’ün cenazesi helikopterle babaocağı Ağrı’ya getirildi. Şehit Güç'ün cenazesini hava limanında 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, ailesi, yakınları ve asker tarafından karşıladı. Hastane morguna kaldırılan Şehit Ömer Güç, yarın Tutak merkez Camiinde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazı ve tören sonrası Akyele köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

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