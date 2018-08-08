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Ağva'da, tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 00:56 | Son Güncelleme

ŞİLE Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü ileri sürülen Ali Osman Ü.

Ağva'da, tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü ileri sürülen Ali Osman Ü. gözaltına alındı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Ağva Meydanında bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, traktörle otoparka gelen Ali Osman Ü. daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen Abdullah Durmaz ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki silahı çıkaran Ali Osman Ö., Durmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerine 6 kurşun isabet eden Abdullah Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ali Osman Ö. geldiği traktörle kaçarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, cinayetle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Ali Osman Ü. daha fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Durmaz'ın cansız bedeni olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüphelinin, Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Ağva'da, tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdüAğva'da, tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

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