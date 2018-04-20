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Ağzındaki sigara ile yangını söndürmeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Erzincan’da yaşlı bir kadının yaşadığı içerisi çöp dolu evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Erzincan’da yaşlı bir kadının yaşadığı içerisi çöp dolu evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ağzındaki sigara ile yangını söndürmeye çalışan bir vatandaş ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi’ndeki çöp ev olarak bilinen yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın, bina sakinlerinin de yardımıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan evde ikamet eden yaşlı kadının sürekli eve çöp yığdığı öğrenildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Bina sakinlerinin yangından çıkan dumanlara aldırış etmeden ev içerisindeki eşyaları kurtarma çabasına girdiği görülürken, bir vatandaşın ise ağzındaki sigara ile yangını söndürmeye çalışması dikkat çekti.
Yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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