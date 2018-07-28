Ahır ve samanlıktaki yangını söndürmeye çalışan çift yaralandı

Vehbi SARIHAN/Sarıgöl (MANİSA), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, hayvan damı ve samanlıkta, yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası alevlerin arasından tarım araç ve gereçlerini çıkarmak isteyen çift, kollarından yaralandı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ahmetağa Mahallesi'nde yaşayan Tunay Özmut ve Sevilay Özmut'a ait evin hayvan damı ve samanlık bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Özmut çifti, hayvanlarını dışarıya çıkarmayı başarırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Çift, tarım araç gereçlerini alevlerin arasından kurtarmak isterken kollarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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