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Ahır yangınında, saman balyaları ile otomobil de yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Bayat ilçesinde ahırda çıkan yangında, 800 balya saman ve alevlerin sıçradığı otomobil de yandı.

Ahır yangınında, saman balyaları ile otomobil de yandı

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde ahırda çıkan yangında, 800 balya saman ve alevlerin sıçradığı otomobil de yandı.
Olay, Bayat ilçesi Çayköy'de meydana geldi. İddiaya göre Osman Kır'a ait ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında, ahırın yanında bulunan saman balyaları ile Osman Kır'ın komşusu Ahmet Arık'a ait park halindeki 06 YZG 03 plakalı otomobil de alevler arasında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır ile birlikte 800 balya saman ve Arık'a ait otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Ahır yangınında, saman balyaları ile otomobil de yandıAhır yangınında, saman balyaları ile otomobil de yandıAhır yangınında, saman balyaları ile otomobil de yandı

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