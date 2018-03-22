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Ahır yangınında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 01:12 | Son Güncelleme

Çorum’da ahır yangınında yanarak yaralanan yaşlı adam Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Bayat ilçesinin İleği köyünde meydana gelen olayda, ahırda çıkan yangını söndürmek isteyen 82 yaşındaki Şaban Asiler yanarak yaralandı.

Çorum’da ahır yangınında yanarak yaralanan yaşlı adam Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Bayat ilçesinin İleği köyünde meydana gelen olayda, ahırda çıkan yangını söndürmek isteyen 82 yaşındaki Şaban Asiler yanarak yaralandı. Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezinde tedavi altına alındı. Şaban Asiler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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