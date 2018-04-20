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Ahıra sıçrayan yangında hayvanları çevredekiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

BURDUR'un merkez Çatağıl köyündeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki ahıra ve samanlığa sıçradı.

Ahıra sıçrayan yangında hayvanları çevredekiler kurtardı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un merkez Çatağıl köyündeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki ahıra ve samanlığa sıçradı. Ahırdaki büyükbaşlar, çevredekiler tarafından çıkarılırken, samanlıkta bulunan 600 balya saman yandı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Çatağıl köyü Uluharman mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Sağlık'a ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yan taraftaki ahıra ve samanlığa da sıçradı. Yangını görenler, ahırdaki 9 büyükbaşı çıkarıp, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında, samanlıkta bulunan 600 balya saman yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangını haber alıp, gelen ev sahibi Hüseyin Sağlık, "Komşuya misafirliğe gitmiştik. Kardeşim aradı, 'Evin yanıyor' diye. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz" dedi.

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Ahıra sıçrayan yangında hayvanları çevredekiler kurtardıAhıra sıçrayan yangında hayvanları çevredekiler kurtardıAhıra sıçrayan yangında hayvanları çevredekiler kurtardıAhıra sıçrayan yangında hayvanları çevredekiler kurtardı

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