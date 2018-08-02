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Ahırda elektrik akımına kapılan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Kutluhan Kaan (24), ahırda süt sağma makinesinin fişini prize takmak isterken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ahırda elektrik akımına kapılan genç öldü

Mehmet YİRUN/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'da Kutluhan Kaan (24), ahırda süt sağma makinesinin fişini prize takmak isterken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Hayrabolu ilçesine bağlı Lahana Mahallesi'nde, inekleri sağmak için ahıra giren Kutluhan Kaan, süt sağma makinesinin fişini prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan Kaan'ı gören yakınları, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla ahıra gelen sağlık görevlileri, Kaan'ı ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kutluhan Kaan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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