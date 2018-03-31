Ahırda kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde ahırında kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Güleçler Mahallesi’nde şahsın kendine ait evin ahırında kaçak kazı yaptığı ihbarının alınması üzerine, olay yerine hareket eden, Gürpınar ilçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreste yapılan arama ve kontrol neticesinde evin ahırında 4 şüpheli şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde yaklaşık 1 metre çapında 4,5 metre derinliğinde kazı yaptıkları, herhangi bir tarihi eser bulamadıkları tespit edildi. Tahkikat devam ediyor” denildi.