Ahırda kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde ahırında kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Güleçler Mahallesi’nde şahsın kendine ait evin ahırında kaçak kazı yaptığı ihbarının alınması üzerine, olay yerine hareket eden, Gürpınar ilçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreste yapılan arama ve kontrol neticesinde evin ahırında 4 şüpheli şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde yaklaşık 1 metre çapında 4,5 metre derinliğinde kazı yaptıkları, herhangi bir tarihi eser bulamadıkları tespit edildi. Tahkikat devam ediyor” denildi.
Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar
BMGK acil gündemle toplanıyor
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum