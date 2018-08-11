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Ahırdaki yangında, hayvanlarda yanıklar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, samanlıkta başlayıp, ahıra sıçrayan yangında 6 büyükbaş hayvanda yanıklar oluştu.

Ahırdaki yangında, hayvanlarda yanıklar oluştu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, samanlıkta başlayıp, ahıra sıçrayan yangında 6 büyükbaş hayvanda yanıklar oluştu.
Beyler Mahallesi'nde besici Kadir Usluol'a ait samanlıkta gece geç saatlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sabah karşı hayvanlarına yem vermek için ahıra giren Kadir Usluol, alevleri ve dumanları görünce itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, hayvanlar yanmaktan kurtarıldı. Yangın nedeniyle 6 büyükbaş hayvanda birinci derece yanıklar meydana geldiği belirlendi. Yangın nedeniyle ahırda hasar meydana gelirkenr, veteriner Bülent Durna, dumandan etkilenen ve birinci derece yanık oluşan hayvanların vücut ateşini düşürmek amacıyla buz uygulayıp, serum ve iğne yaptıklarını belirterek, yanıklar için ise yağ sürdüklerini söyledi.
Hayvanların sahibi Kadir Usluol ise, "Her zaman yaptığımız gibi sabah saat 04.00 sıralarında kalkıp hayvanları yemlemek istedim. Kapıya çıktığımda ahırda alevlerin ve dumanların yükseldiğini görünce şok oldum. Hemen ailenin diğer üyelerinin kaldırarak hayvanlarımızı kurtarmak için çaba harcadık. Kurtarana kadar hayvanlarımız birinci derece yangınla bu hale geldi" dedi.
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Ahırdaki yangında, hayvanlarda yanıklar oluştuAhırdaki yangında, hayvanlarda yanıklar oluştuAhırdaki yangında, hayvanlarda yanıklar oluştuAhırdaki yangında, hayvanlarda yanıklar oluştu

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