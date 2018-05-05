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Ahırkapı'da Hıdrellez kutlaması başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

HIDRELLEZ şenlikleri, Fatih Ahırkapı'da yapılan etkinliklerle kutlanıyor.

Ahırkapı'da Hıdrellez kutlaması başladı

Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)
HIDRELLEZ şenlikleri, Fatih Ahırkapı'da yapılan etkinliklerle kutlanıyor. Sokakların dolduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Hıdrellez Şenlikleri'nin İstanbul'daki adresi olan Fatih Ahırkapı'da buluşanlar, baharın gelişini kutladı. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı'ya gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

fotoğraflı

Ahırkapı'da Hıdrellez kutlaması başladıAhırkapı'da Hıdrellez kutlaması başladıAhırkapı'da Hıdrellez kutlaması başladıAhırkapı'da Hıdrellez kutlaması başladı

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