Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon başladı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğu belirtilen Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı.

Ahlat'ın en önemli tarihi eserlerinden olan ve boyları 4,5 metreye varan Selçuklu Mezarlığı taşları restore ediliyor. Bazıları deforme olan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının restorasyon çalışmaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında başladı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Karahan, 30 kişilik ekiple bu yıl restorasyon çalışmalarına başladıklarını, bu çalışmaların önümüzdeki yılın Kasım ayına kadar süreceğini belirtti.

Prof. Dr. Karahan şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 210 dönümlük mezarlığımızın kötü görünümden arındırılması için önce mezarlığın içerisindeki otları temizledik, daha sonra da anlaşmış olduğumuz restorasyon firmasıyla, yerde yatan kuzey batı dediğimiz bu bölümde ekibimizle birlikte çalışmaya başladık. Ağırlıklı olarak bu taşların ayağa kaldırılmasına önem vereceğiz. Yeni müzeden Emir Bayındır Kümbeti'ne doğru giden ana yolun etrafında dağılmış olarak kalan, tepelerden aşağı doğru akmış olan mezar taşlarını, sandukaları ve akıtları düzenlemeyi planlıyoruz. Jeoradar taraması yaptığımız yerlerde bir iki metrelik derin kazılar yapmaya çalışacağız. Bu alanda hemen hemen yok denecek kadar mezar görünüyordur. Aslında otların arasında yerde yatar vaziyette 250-300 taşın yer üstünde olduğunu düşünüyoruz. Bunları geçen yıl Doğu Anadolu Projesi'nin katkılarıyla (DAP) Bakanlığımızın da destekleriyle, 30 tanesini ayağa kaldırmıştık. Bu yıl şu an 30 tanesine devam ediyoruz. Şartların el vermesi halinde bunu 100'e tamamlamayı düşünüyoruz."

DEDE, TORUN VE ÜNLÜ İSİMLERİN MEZARLARI VAR

Prof.Dr. Karahan, 13'üncü yüzyılın sonlarına doğru, Ahlat civarlarında meydana gelen büyük depremde vefat eden çok kişinin bir araya gömüldüğü bir alan olduğunu kaydererek," Burada dede, torun, o günün ünlü isimlerinin de olduğu birkaç mezarının olduğunu gördük. O da, bu yıl ki çalışmalarımız arasına katıldı. Önümüzdeki dönemde de biraz daha bunları kuvvetlendireceğiz. Çalışmalarımız 12 ay devam ediyor. İklim şartlarına göre sahada ve laboratuvarda çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl bir aksilik olmazsa Kasım ayının sonuna kadar arazide kalmayı düşünüyoruz" dedi.