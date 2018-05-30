HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğu belirtilen Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon başladı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğu belirtilen Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı.
Ahlat'ın en önemli tarihi eserlerinden olan ve boyları 4,5 metreye varan Selçuklu Mezarlığı taşları restore ediliyor. Bazıları deforme olan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının restorasyon çalışmaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında başladı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Karahan, 30 kişilik ekiple bu yıl restorasyon çalışmalarına başladıklarını, bu çalışmaların önümüzdeki yılın Kasım ayına kadar süreceğini belirtti.
Prof. Dr. Karahan şöyle konuştu:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 210 dönümlük mezarlığımızın kötü görünümden arındırılması için önce mezarlığın içerisindeki otları temizledik, daha sonra da anlaşmış olduğumuz restorasyon firmasıyla, yerde yatan kuzey batı dediğimiz bu bölümde ekibimizle birlikte çalışmaya başladık. Ağırlıklı olarak bu taşların ayağa kaldırılmasına önem vereceğiz. Yeni müzeden Emir Bayındır Kümbeti'ne doğru giden ana yolun etrafında dağılmış olarak kalan, tepelerden aşağı doğru akmış olan mezar taşlarını, sandukaları ve akıtları düzenlemeyi planlıyoruz. Jeoradar taraması yaptığımız yerlerde bir iki metrelik derin kazılar yapmaya çalışacağız. Bu alanda hemen hemen yok denecek kadar mezar görünüyordur. Aslında otların arasında yerde yatar vaziyette 250-300 taşın yer üstünde olduğunu düşünüyoruz. Bunları geçen yıl Doğu Anadolu Projesi'nin katkılarıyla (DAP) Bakanlığımızın da destekleriyle, 30 tanesini ayağa kaldırmıştık. Bu yıl şu an 30 tanesine devam ediyoruz. Şartların el vermesi halinde bunu 100'e tamamlamayı düşünüyoruz."
DEDE, TORUN VE ÜNLÜ İSİMLERİN MEZARLARI VAR
Prof.Dr. Karahan, 13'üncü yüzyılın sonlarına doğru, Ahlat civarlarında meydana gelen büyük depremde vefat eden çok kişinin bir araya gömüldüğü bir alan olduğunu kaydererek," Burada dede, torun, o günün ünlü isimlerinin de olduğu birkaç mezarının olduğunu gördük. O da, bu yıl ki çalışmalarımız arasına katıldı. Önümüzdeki dönemde de biraz daha bunları kuvvetlendireceğiz. Çalışmalarımız 12 ay devam ediyor. İklim şartlarına göre sahada ve laboratuvarda çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl bir aksilik olmazsa Kasım ayının sonuna kadar arazide kalmayı düşünüyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon başladıAhlat Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon başladıAhlat Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon başladıAhlat Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon başladı

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Hırsız, sosyal medya fotoğrafından yakalandıHırsız, sosyal medya fotoğrafından yakalandı
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı/ Ek fotoğraflarAnkara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

İlginizi Çekebilir

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.