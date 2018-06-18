Ahlat'ta hint keneviri operasyonu

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'İN Ahlat ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda 359 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzere Taşharman Köyü'nde operasyon düzenledi. Köy kırsalında yapılan aramada bir arazide dikili vaziyette 359 kök hink keneviri bulundu. Hint kenevirleri sökülerek imha edilirken, olayla ilgili E.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması
Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı
Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!
Siyasilerin gençlik halleri! İçlerinde öyle bir isim var ki...
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum