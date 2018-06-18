Ahlat'ta hint keneviri operasyonu

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'İN Ahlat ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda 359 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzere Taşharman Köyü'nde operasyon düzenledi. Köy kırsalında yapılan aramada bir arazide dikili vaziyette 359 kök hink keneviri bulundu. Hint kenevirleri sökülerek imha edilirken, olayla ilgili E.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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