Ahlat’ta kablo hırsızlığı: 4 gözaltı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kablo çalmaya çalışan 4 kişi yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan devriye görevi esnasında, Selçuklu Caddesi üzerinde bir araca kablo yüklemeye çalışan şahısların polisi görünce kaçmaya başladığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine kovalamaca yaşanmış ve S.K., Ş.B., Ü.D. ve E.D. isimli şahıslar görevlilerimizce yakalanmış. Yapılan incelemede, şahısların Ahlat ilçemizde inşaatı devam eden bir binadan 40 metre fiber kabloyu çaldıkları anlaşılmış olup, şahıslarla ilgili gerekli adli işlem başlatılmıştır. Halkımızın canına ve malına kasteden suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılık ile devam edecektir” denildi.
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