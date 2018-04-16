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Ahlat’ta kaçak 9 şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yapıp, Ankara’ya gitmek üzere araç bekleyen 9 yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ahlat otogarında ülkemize kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 9 Afganistan uyruklu erkek şahıs yakalanarak Selçuklu Polis Merkezine götürüldü.

Ahlat’ta kaçak 9 şahıs yakalandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yapıp, Ankara’ya gitmek üzere araç bekleyen 9 yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ahlat otogarında ülkemize kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 9 Afganistan uyruklu erkek şahıs yakalanarak Selçuklu Polis Merkezine götürüldü. Gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından, kaçak şahısların sınır dışı edilmek üzere Van’a gönderilecekleri öğrenildi.

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