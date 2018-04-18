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Ahlat’ta kaçak avlanmaya ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye 5 bin 235’er lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Ahlat merkez ile Ovakışla beldesi arasında yapılan yol kontrolleri sırasında, bir araçta avlanmak maksadıyla kafese konmuş 6 adet ötücü kınalı keklik ile yine keklik avcılığında kullanılan 200 adet misina tuzak ele geçirildi.

Ahlat’ta kaçak avlanmaya ceza

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye 5 bin 235’er lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Ahlat merkez ile Ovakışla beldesi arasında yapılan yol kontrolleri sırasında, bir araçta avlanmak maksadıyla kafese konmuş 6 adet ötücü kınalı keklik ile yine keklik avcılığında kullanılan 200 adet misina tuzak ele geçirildi. Ele geçirilen tuzaklar, Ovakışla Jandarma Komutanlığınca imhan edildi. Keklikler ise, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 3 kişiye de 5 bin 235’er lira para cezası kesildi.

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