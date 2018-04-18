Ahlat’ta kaçak avlanmaya ceza

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye 5 bin 235’er lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Ahlat merkez ile Ovakışla beldesi arasında yapılan yol kontrolleri sırasında, bir araçta avlanmak maksadıyla kafese konmuş 6 adet ötücü kınalı keklik ile yine keklik avcılığında kullanılan 200 adet misina tuzak ele geçirildi. Ele geçirilen tuzaklar, Ovakışla Jandarma Komutanlığınca imhan edildi. Keklikler ise, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 3 kişiye de 5 bin 235’er lira para cezası kesildi.
AK Parti'den erken seçim açıklaması
Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!
Son dakika! Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Model mi, güvenlik görevlisi mi?
Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Herkes ikiz sanıyor! Gerçeği öğrenen kulaklarına inanamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum