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Ahlat'ta keklik avcılarına ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde kaçak ötücü kekliği kullanarak avlanan 3 kişi, yakaladıkları 6 keklikle birlikte yakalandı.

Ahlat'ta keklik avcılarına ceza

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde kaçak ötücü kekliği kullanarak avlanan 3 kişi, yakaladıkları 6 keklikle birlikte yakalandı. Kaçak avcılara, 5 bin 235'er TL para cezası kesildi.
Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde yapılan yol kontrolleri sırasında, Z.G.'ye ait araç durduruldu. Ekipler, kaçak ötücü kekliği kullanarak tuzakla avlanan 3 kişiyi yakaladı. Kaçak avcıların, yakaladıkları 6 kınalı ötücü keklik ile 200 misine ağına el konuldu. Keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğüne teslim edilirken, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 3 kaçak avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu ve merkez av komisyon kararlarına muhalefet suçundan her birine 5 bin 235'er TL para cezası kesildi.

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