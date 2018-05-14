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Ahlat'ta minibüs traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, seyir halindeki patates yüklü traktöre arkadan çarptı.

Ahlat'ta minibüs traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis)- (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, seyir halindeki patates yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ahlat ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ovakışla Köyü yol ayrımında meydana geldi. Ş.Gülcan yönetimindeki 13 AV 415 plakalı yolcu minibüsü, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu aynı yönde seyir halinde olan C. Meriç yönetimindeki 13 ED 791 plakalı traktöre arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan yolculardan Sıddık Karababa ve Remzu Oruç olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ahlat'ta minibüs traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralıAhlat'ta minibüs traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

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