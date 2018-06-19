Ahlat'ta yabancı uyruklu 81 kaçak yakalandı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 81 göçmen yakalandı.
Ahlat ilçesinde, polis ekipleri yol kontrolleri yaparken şüphe üzerine art arda giden 2 minibüsü durdurdu. Polisin yaptığı kontrollerde, araçtakilerin, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları ve Ağrı'dan İstanbul ve Ankara'ya gidecekleri belirlendi. 49'u Afganistan, 27'si Pakistan ve 5'i Bangladeş olmak üzere yabancı uyruklu 81 kaçak göçmen, minibüslerden indirilerek Ahlat Spor Salonu'na götürüldü.Yabancı uyruklu göçmenler daha sonra Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sağlık kontrollerinin ardından Bitlis Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edilecek kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.
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