Ahlat'ta yabancı uyruklu 81 kaçak yakalandı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 81 göçmen yakalandı. Ahlat ilçesinde, polis ekipleri yol kontrolleri yaparken şüphe üzerine art arda giden 2 minibüsü durdurdu. Polisin yaptığı kontrollerde, araçtakilerin, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları ve Ağrı'dan İstanbul ve Ankara'ya gidecekleri belirlendi. 49'u Afganistan, 27'si Pakistan ve 5'i Bangladeş olmak üzere yabancı uyruklu 81 kaçak göçmen, minibüslerden indirilerek Ahlat Spor Salonu'na götürüldü.Yabancı uyruklu göçmenler daha sonra Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sağlık kontrollerinin ardından Bitlis Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edilecek kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
ABD'de dev FETÖ operasyonu
Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum