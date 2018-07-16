Ahmet Can, kursa gitmemek için evden kaçmış

Nabi YAZICI- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan Ahmet Can A.'nın (12), kursa gitmemek için teyzesinin evine kaçtığı ortaya çıktı. Karakolun önünde oğlu Ahmet Can A.'ya sarılan Sefer A., çok korktuklarını söyledi.
Körfez Tütünçiftlik Fatih Mahallesi Hidayet Sokak'ta oturan Ahmet Can A., dün saat 21.00 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre çocuklarını arayan anne Hatice ve Sefer A. çifti, aramaları sonuç vermeyince polise başvurdu. Gece boyunca Körfez Belediyesi'nin anons sisteminden eşgali tarif edilen ve polis ekipleri tarafından aranan küçük çocuğun teyzesinin Derince'deki evine gittiği ortaya çıktı. Ahmet Can A.'nın evden ayrılmasından yaklaşık 16 saat sonra Derince'deki teyzesi tarafından ailesine haber verildi. Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne getirilen Ahmet Can A. ve ailesi, burada ifade verdi. Ahmet Can A.'nın, İstanbul Sancaktepe'de eğitimine devam ettiği, yazın yatılı kursa gitmek istemediği için evden kaçtığı ve uzun süre sokaklarda dolaştıktan sonra teyzesinin evine gittiği öğrenildi.
Baba Sefer A., 5 çocuğundan biri olan Ahmet Can A.'yı teslim aldıktan sonra oğluna sarıldı ve bir daha kaçmaması için uyararak, çok korktuklarını söyledi.
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